Суддів, які розглядатимуть справу Червінського, визначають у "ручному режимі", - адвокат Глоба

Захист полковника Романа Червінського заявив, що суд вдається до маніпуляцій під час авторозподілу справи полковника для розгляду.

Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа Червінського або "мухлеж" з авторозподілом справ між суддями, які відправляють правосуддя Шевченківському Районному суду м. Києва. Не буду вдаватися до складних юридичних конструкцій, спробую пояснити не юридичною мовою, що відбувається:

В день, коли справа Романа заходить до суду, 98% суддів чи то йдуть на один день у відпустку, чи то дивним чином у них стається короткочасний розлад їхньої "спеціалізації", оскільки хтось у явно ручному режимі визначає ряд суддів, як таких, у яких відсутня спеціалізація. Диво полягає в тому, що судді, у яких відсутня спеціалізація, насправді її мають у цих справах, бо я кожного дня по подібним кримінальним справам у них захищаю своїх клієнтів", - йдеться в повідомленні.

За словами захисника, внаслідок цих маніпуляцій завжди розподіл справи Червінського відбувається лише між двома-трьома визначеними суддями, замість орієнтовно 15 суддів.

"Що це означає? Це означає, що, по-перше, авторозподіл здійснюється чомусь, вочевидь, на мою думку, ручному режимі, по-друге, це злочин - втручання у процес авторозподілу справ!, як наслідок, усі рішення цих суддів є незаконними, оскільки прийняті неуповноважним та незаконним судом!

Для прикладу надаю фото останнього авторозподілу клопотання по продовженню дії запобіжного заходу Романа", - додав Глоба.











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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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