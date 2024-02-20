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Церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 20 лютого, у центрі Києва відбулося вшанування пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На алеї Героїв Небесної Сотні відбудевся традиційний церемоніал. Ушанування розпочалося з виконання Державного Гімну, також відбулася міжконфесійна панахида за загиблими та пролунала "Молитва за Україну".

До тимчасового меморіалу й портретів 107 Героїв Небесної Сотні на алеї всі охочі поклали квіти та запалили там лампадки.

На знак пам’яті про полеглих за свободу майданівців пролунала пісня "Пливе кача", яка стала реквіємом по Небесній Сотні. Потім духовий оркестр виконав "Марш української армії". 

Також читайте: Зеленський вшанував пам’ять Небесної сотні: Десять років тому ми встояли й далі стоїмо. ВIДЕО

Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні

Організатори заходу: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам’яті, Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ, за участі Міністерства оборони України.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Пам'ятаймо про тих, хто повстав на захист Українців, від зради ригоАНАЛІВ перед московією!
    Не повторюємо помилок щодо «люстрацій гнидоти» з катанням у сміттєвих баках… Усі реальні сьогоднішні зрадники України, тоді залишилися в стороні!!
    Кравець, льовочкині, лукаш, портнов, та тисячі інших ригоАналів заховалися, щоб нагадити Україні та її людям, руками разумкова + зеленського!!!
    Пильнумо Україну !!! Недопускамо нових Крутів, а потім, і таборів ГУЛАГУ!!
    Слава Україні! Вогню, запеклі не бояться !! Герої Небесної Сотні поруч з нами!!
  • Luk Viktor
    Герої не вмирають!
  • віктор федорович 31ee1569
    Де Зе?
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