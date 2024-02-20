Церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 лютого, у центрі Києва відбулося вшанування пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На алеї Героїв Небесної Сотні відбудевся традиційний церемоніал. Ушанування розпочалося з виконання Державного Гімну, також відбулася міжконфесійна панахида за загиблими та пролунала "Молитва за Україну".

До тимчасового меморіалу й портретів 107 Героїв Небесної Сотні на алеї всі охочі поклали квіти та запалили там лампадки.

На знак пам’яті про полеглих за свободу майданівців пролунала пісня "Пливе кача", яка стала реквіємом по Небесній Сотні. Потім духовий оркестр виконав "Марш української армії".

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Організатори заходу: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам’яті, Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ, за участі Міністерства оборони України.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук