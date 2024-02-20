15% українців вважають, що в Україні варто провести президентські вибори, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

15% українців вважають, що варто провести вибори президента, однак 69% опитаних переконані, що Володимир Зеленський має залишатися на посаді президента до кінця воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 5-10 лютого.

Так, переважна більшість українців – 69% – вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Крім того, 15% респондентів вважають, що варто провести вибори (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану й 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

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Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

Також соціологи зазначають, що сприйняття доцільності виборів залежать від довіри президенту.

Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів.

Водночас серед тих, хто не довіряє Зеленському, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% – про передання повноважень голові Верховної Ради).

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