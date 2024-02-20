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15% українців вважають, що в Україні варто провести президентські вибори, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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володимир,зеленський
15% українців вважають, що варто провести вибори президента, однак 69% опитаних переконані, що Володимир Зеленський має залишатися на посаді президента до кінця воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 5-10 лютого.

Так, переважна більшість українців – 69% – вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Крім того, 15% респондентів вважають, що варто провести вибори (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану й 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

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Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

Опитування КМІС про вибори президента

Також соціологи зазначають, що сприйняття доцільності виборів залежать від довіри президенту.

Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів.

Водночас серед тих, хто не довіряє Зеленському, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% – про передання повноважень голові Верховної Ради).

Опитування КМІС

Сприйняття потреби у виборах Президента в регіональному вимірі

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Ярослав Кийко
    Вважаю, що Зеленський разом зі своїми мародерами повинен відповісти перед народом за всі свої злочини за п'ять років. Перелік дуже довгий.
  • Деніс Войцеховський
    А я вважаю, що треба спочатку розігнати геть увесь склад ОПи.
    Інакше вибори будуть як на росії.
  • Vlad Kondratenco
    ох і брешуть
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