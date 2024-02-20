До 43% зросла кількість українців, які вважають, що Зеленському варто обмежитися одним президентським терміном, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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43% українців думають, що Володимиру Зеленському варто обмежитися одним терміном на посаді президента. Цей показник у лютому збільшився на 9% порівняно з груднем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 5-10 лютого.
Як зазначається, незалежно від поглядів на потребу у виборах, більш ніж половина українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.
Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.