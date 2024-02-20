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До 43% зросла кількість українців, які вважають, що Зеленському варто обмежитися одним президентським терміном, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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зеленський
43% українців думають, що Володимиру Зеленському варто обмежитися одним терміном на посаді президента. Цей показник у лютому збільшився на 9% порівняно з груднем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 5-10 лютого.

Як зазначається, незалежно від поглядів на потребу у виборах, більш ніж половина українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Опитування КМІС про другий термін президента

Опитування КМІС про другий термін президента

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Tema9
    ЗЄлі треба обмежитися тюремною камерою, а на другим терміном.
  • Пересічний українець 3af2245a
    Зеленський і його шайка маніпулюють законодавством і граються з вогнем.

    В Україні негайно треба утворити кризовий Уряд Національного Порятунку і Довіри.
  • Евген Марчен
    Та його судити треба за порушення конституції, другий термін він має сидіти у в'язниці.
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