Путін присвоїв спецзвання тюремнику Бояринєву, який обмежував права Навального, через три дні після смерті політика

Російський диктатор Володимир Путін присвоїв першому заступнику директора ФСВП Валерію Бояринєву спеціальне звання генерал-полковника внутрішньої служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "DW Главное".

Як зазначається, указ про це було опубліковано 19 лютого, через три дні після смерті Олексія Навального. Раніше в Telegram-каналі опозиційного політика повідомлялося, що Бояринєв сприяв обмеженню Навального в його правах: наприклад, щоб той не міг купувати їжу в ув'язненні.

Згідно з цим указом, вищі звання отримали інші представники ФСВП: заступник директора служби Олександр Розін, начальник управління справами Дмитро Шароватов та начальник управління кадрів Олександр Федоров.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

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