Польські мисливці долучаться до протестів фермерів на кордоні з Україною

Польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що долучиться до протестів фермерів на кордоні з Україною, які заплановані на 20 лютого.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, польські мисливці хочуть підтримати вимоги польських фермерів на кордоні й висловити свій протест проти нових обмежень на полювання.

"Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання. Збалансоване полювання, сільське та лісове господарство – це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадок багатьох поколінь поляків", - заявили в асоціації.

Вони закликали своїх однодумців "стати зі своїм авто за кожним фермерським трактором".

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Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.