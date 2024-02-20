Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу українських військових на опорному пункті "Зеніт" в Авдіївці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з’ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військових на опорному пункті "Зеніт" в Авдіївці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Як нагадує омбудсман, вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишалося шансів для повторних спроб евакуації. Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених.



Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі - обміняти. Українські військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

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"Що трапилося після цих домовленостей, ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт". Родини Захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.



Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.



Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - зазначив Лубінець.

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Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував список з шести важкопоранених українських військовослужбовців 110-ї механізованої бригади, яких росіяни розстріляли на опорному пункті "Зеніт" під Авдіївкою 14 лютого.