Польські мітингувальники заблокували залізницю на українському кордоні та висипали із вагонів 4 т зерна. ВIДЕО (оновлено)

Польські протестувальники розпочали нову хвилю протесту біля українського кордону, під час якої розкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, яка висипалась на колію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, це відбулося біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

На 20 лютого у Польщі анонсували нову хвилю масових протесті фермерів.

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Пізніше у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що польські страйкарі висипали приблизно 4 тонни зерна з двох вагонів зерновозів. Поїзди очікували перевантаження на вузьку колію, агропродукція йшла транзитом до Німеччини.

Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

"Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн. 2 роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали Українським коридором. Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", – прокоментував Кубраков.

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Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано польські правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.

"Зазначимо, що усі вагони Укрзалізниці на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", - додається в повідомленні.

Як повідомлялося, польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що долучиться до протестів фермерів на кордоні з Україною, які заплановані на 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.