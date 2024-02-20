Польські мітингувальники заблокували залізницю на українському кордоні та висипали із вагонів 4 т зерна. ВIДЕО (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначається, це відбулося біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.
На 20 лютого у Польщі анонсували нову хвилю масових протесті фермерів.
Пізніше у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що польські страйкарі висипали приблизно 4 тонни зерна з двох вагонів зерновозів. Поїзди очікували перевантаження на вузьку колію, агропродукція йшла транзитом до Німеччини.
Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.
"Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн. 2 роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали Українським коридором. Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", – прокоментував Кубраков.
Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано польські правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.
"Зазначимо, що усі вагони Укрзалізниці на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", - додається в повідомленні.
Як повідомлялося, польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що долучиться до протестів фермерів на кордоні з Україною, які заплановані на 20 лютого.
Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.