Через блокаду кордонів і неринкові ціни на деревину зупиняються підприємства – деревообробники звернулися до Офісу Президента і Уряду

Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини звернулася з листами до Офісу Президента та Кабінету Міністрів, в яких висловила серйозне занепокоєння щодо поточної ситуації, пов’язаної з блокадою кордонів, яка призводить до серйозних проблем для українських переробників та експортерів продукції.

Листи розміщені на сайті "Відкритий ліс".

"За даними нашої Асоціації, деревообробні підприємства України не планують купувати деревину у другому та наступних кварталах 2024 року через тривале блокування кордону та неринкові ціни на сировину. Відтак, зупиниться майже все деревообробне виробництво. Деревообробники не мають можливості швидко приймати рішення, адже перебувають в перманентному очікуванні", - наголошується в листах.

Також Асоціація звертає увагу на те, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України та ДП "Ліси України" жодним чином не намагаються сприяти українським переробникам. Ціни на сировину залишаються зависокими та неконкурентними, аукціони з продажу деревини відбуваються в ручному режимі.

"Українські деревообробники вже стикаються з великими складнощами через війну та необґрунтовано завищені ціни на деревину. Чергова блокада кордонів ще більше загострює цю ситуацію, призводячи до абсолютної зупинки експорту. Наразі підприємства змушені призупиняти або зменшувати виробництво, велика кількість робочих місць заморожуються, що призводить до неможливості виплати зарплат працівникам", - зазначають в Асоціації.

Також там повідомляють, що прикладом кризи в галузі деревообробки є низький відсоток купівлі деревину в першому кварталі 2024 року через блокаду кордону, яка почалася ще минулого року, а також через монопольне встановлення високих цін на сировину.

Як пояснюється в листах, зараз спостерігається збільшення виставлених об’ємів сировини на другий квартал 2024 року. Це відбувається через те, що об’єми першого кварталу не були викуплені. Крім того, за інформацією експертів із деревообробки, на сьогодні орієнтовні залишки на складах продавців деревини можуть перевищувати 2-2,5 млн кубометрів по всій Україні. Проте, деревообробники все одно не мають можливості та не планують купувати дорогу деревину для виробництв.

Представники Асоціації звернулися до Уряду з проханням вжити невідкладних заходів для забезпечення стабільності та продовження експортної діяльності українських експортерів продукції.