Урядова коаліція Німеччини готується передати Україні далекобійні системи, про Taurus поки не йдеться, - ЗМІ

Урядова коаліція Німеччини підготувала секретну пропозицію щодо постачання Україні більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння. Однак у плані не згадуються крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.

Як зазначається, голосування щодо військового пакету допомоги Україні збираються провести в Бундестазі вже цього тижня.

Однак крилаті ракети Taurus прямо не згадуються в проєкті. Йдеться про "постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності та боєприпасів для того, щоб Україна (...) могла здійснювати цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно важливих цілях, розташованих далеко в тилу російського агресора".

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Зазначимо, що ракети Taurus якраз підходять під цей опис, оскільки вони можуть досягати цілей на відстані понад 500 км.

Урядова коаліція Німеччини переконана, що українці повинні мати можливість атакувати військові склади або шляхи постачання далеко за лінією фронту. Таким чином, ЗСУ будуть краще захищені.

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