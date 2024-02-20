Помер 35-річний син глави "Роснафти" Сєчина, - російські ЗМІ

Син глави "Роснафти" Ігоря Сєчина Іван помер 5 лютого поточного року у віці 35 років.

Першим про це написав колишній менеджер ЮКОСу Леонід Невзлін, який послався на запис у реєстрі спадкових справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазону.

Про смерть Івана Сєчина та її причини раніше публічно не повідомлялося.

"Медиазона" перевірила запис у РНД і переконалася, що вона оформлена на Івана Ігоровича Сєчина 1989 року народження, який жив у Москві за адресою Шведський тупик, будинок 3. Ця будівля раніше згадувалася в РБК як "будинок для соратників Путіна"; видання писало, що там мешкав і Ігор Сєчин.

Згідно з витоками з російських баз даних, Іван Сєчин працював у "Роснафті" і в 2021 році задекларував дохід 61,8 млн рублів. Відомо, що він обіймав керівну посаду у компанії з 2014 року, коли йому було 25 років.

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У січні 2015 року 26-річного Сєчина нагородили орденом "За заслуги перед Отечеством" ІІ ступеня "за великий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу та багаторічну сумлінну працю".

Російські телеграм-канали причиною смерті Івана Сєчина неофіційно називали "відірваний тромб".