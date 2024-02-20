В операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти скоротили активність авіації, на Запорізькому напрямку і на Донеччині - поновили застосування отруйних речовин, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу скоротив активність авіації - завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойові зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"І на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Тарнавський зазначив:

На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами - тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського

На Мар’їнському напрямку продовжуємо стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ у районі населеного пункту Старомайорське.

На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося - Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

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"Ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога. Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів", - зазначив Тарнавський щодо втрат окупантів.

Крім того, Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.

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