Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху на українському кордоні: у ДПСУ розповіли, яка наразі ситуація на 6 КПП

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Обстановка на кордоні, за даними українських прикордонників:

"Медика-Шегині". Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

"Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.

"Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

"Корчова-Краківець". До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

"Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

"Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

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Як повідомлялося, польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що долучиться до протестів фермерів на кордоні з Україною, які заплановані на 20 лютого. Польські мітингувальники заблокували залізницю на українському кордоні та розсипали зерно з вагону.

Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.