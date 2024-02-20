Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху на українському кордоні: у ДПСУ розповіли, яка наразі ситуація на 6 КПП
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Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Обстановка на кордоні, за даними українських прикордонників:
- "Медика-Шегині". Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.
- "Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.
- "Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.
- "Корчова-Краківець". До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.
- "Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.
- "Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.
Як повідомлялося, польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що долучиться до протестів фермерів на кордоні з Україною, які заплановані на 20 лютого. Польські мітингувальники заблокували залізницю на українському кордоні та розсипали зерно з вагону.
Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.