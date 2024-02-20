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Унаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок на Сумщині загинула родина: мати і двоє синів та дві їхні родички. ФОТО (оновлено)

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За уточненою інформацією щодо наслідків ворожої атаки по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області вранці 20 лютого, кількість загиблих зросла до п’яти осіб.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент".

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Наслідки обстрілів Сумщини

За даними Сумської обласної прокуратури, 20 лютого 2024 року близько 5:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, двома ударними БпЛА, цивільну інфраструктуру с. Нова Слобода Конотопського району.

"Унаслідок атаки ворога повністю зруйновано приватний будинок, в якому перебувала родина з 5 осіб – 91-річна бабуся, дві жінки віком 69 та 61 рік, два брати, яким було 38 та 39 років. Усі вони загинули", - розповіли в облпрокуратурі.

Наслідки обстрілів Сумщини

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Наслідки обстрілів Сумщини

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграмі, ворожий безпілотник поцілив прямо в приватний будинок. Після гасіння пожежі рятувальники почали розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 9 годин.

Ліквідація наслідків обстрілів Сумщини

Рятувальники деблокували тіла п’ятьох загиблих з-під завалів будинку.

Ліквідація наслідків обстрілів Сумщини
Ліквідація наслідків обстрілів Сумщини

Як раніше повідомолялося, о 5 годині ранку росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Amber
    Так , зевладу цікавлять виключно рейтинги і бабло 😠
  • Чайка Київ
  • Ольга Ольга 0ad6c438
    Брянщина спокійно спить?
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