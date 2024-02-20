СБУ затримала ділків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів, обіцяючи обмін

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання коштів у близьких родичів українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"У Києві "на гарячому" затримано двох ділків, які вимагали 60 тис. доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ. Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до "списків обміну"", - ідеться в повідомленні.

За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених.

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При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались.

Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього "траншу".

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

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Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.