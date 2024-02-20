Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у вівторок в коментарі RMF24 Роман Кондрув - лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика - Шегині".
"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - зазначив він.
За його словами, чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.
"Якщо польський уряд і Брюссель хочуть мати конфлікт з фермерами, то вони його матимуть", - наголосив Кондрув.
Лідер "Підкарпатське ошукане село" зауважив, що якщо протест фермерів не матиме результату й українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.
"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - додав Кондрув.