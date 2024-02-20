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Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня

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кордон,польща
Польські фермери, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, планують продовжити протест ще на місяць – до квітня. Крім того, вони допускають, що почнуть блокувати пасажирський рух між двома країнами, зокрема автобусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у вівторок в коментарі RMF24 Роман Кондрув - лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика - Шегині".

"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - зазначив він.

За його словами, чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

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"Якщо польський уряд і Брюссель хочуть мати конфлікт з фермерами, то вони його матимуть", - наголосив Кондрув.

Лідер "Підкарпатське ошукане село" зауважив, що якщо протест фермерів не матиме результату й українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.

"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - додав Кондрув.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Німецькі гроші по лінії ЄС їх влаштовують, а загальноєвропейські правила ні. То може на вихід?
  • Герхард
    І що з цього приводу реально робить ЗЄ-влада?
  • Мрачный скептик
    А если разместить рядом с блокировщиками макеты складов БК и чисто случайно окажется, что ПВО не сможет перехватить очередные шахеды или ракеты?
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