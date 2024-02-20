Іспанська преса повідомила подробиці вбивства російського пілота Кузьмінова, який у 2023 році викрав вертоліт Мі-8 та пригнав його в Україну

Іспанська преса опублікувала подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР гелікоптер Мі-8 АМТШ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бабель.

Як повідомляє газета El País, тіло чоловіка з українським паспортом знайшли 13 лютого на пандусі комунального гаража в курортному місті Аліканте. Його застрелили і переїхали його ж автівкою. Поліція офіційно імені загиблого не називає, але джерела газети кажуть, що це Кузьмінов.

Агентство Europa Press пише, що документи загиблого можуть бути підробленими, правоохоронці розпочали додаткову перевірку.

Газета El Español з посиланням на джерела, які задіяні у слідстві, повідомляє про кількох підозрюваних. Їхню кількість не називають, лише зазначають, що вони довго стежили за Кузьміновим, вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер у гаражі, де той паркувався. Виконавців вбивства джерела назвали фахівцями.

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Нагадаємо, вчора представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. "З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли його застреленим", — казав Юсов. Більше деталей він не розповів.

Сьогодні директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Кузьмінов був "моральним трупом", відтоді як планував свій "брудний і страшний злочин".