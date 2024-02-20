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Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського для його дискредитації, - Центр протидії дезінформації

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олександр,сирський
Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Росія поширює недостовірну інформацію про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія просуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

У ЦПД наголошують, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?" (С) Матвія 7:16.

    Пофіг шо там в тих акаунтах. Справи говорять голосніше за гундосіки чи кіздьож в телезі.
  • lammer ya
    А Залужного за два роки не намагались "дискредитувати"? Так, як зелень сама себе палить, ніхто не зуміє.
  • Frol Fedoroff
    Ніхто так не дискредетує ЗСУ як безглузді дії ОП. Чому зняли Залужного притомної відповіді суспільству так і нема
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