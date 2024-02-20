Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського для його дискредитації, - Центр протидії дезінформації

Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Росія поширює недостовірну інформацію про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія просуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

У ЦПД наголошують, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

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