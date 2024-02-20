Мінцифри спростило реалізацію житлового сертифіката єВідновлення

Власники знищеного унаслідок воєнних дій житла тепер можуть звертатися по сертифікат, навіть якщо їм не видали копії акта після обстеження зруйнованого житла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

"Забронювали житловий сертифікат? Потрібно припинити право власності на знищений об’єкт. За відгуками перших власників нового житла, цей етап займав найбільше часу та зусиль. Допомагаємо людям — спрощуємо процедуру", - повідомили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об’єкт нерухомості достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи місцевій раді. Цей документ вам потрібен, якщо після обстеження зруйнованого житла комісія не видала вам копію акта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як подати звіт про ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення". Три способи

А ще замість копії акта можете отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла. Це можна зробити:

у будь-якого нотаріуса, який має доступ до Реєстру. Їх перелік

у місцевій раді, де розташований знищений об’єкт нерухомості.

Також в Мінцифри нагадали, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти, але до того, як ви укладете угоду купівлі-продажу.

Також читайте: єВідновлення: Українці вже купили за програмою житло на більш ніж 500 млн грн, - "слуга народу" Шуляк