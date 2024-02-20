"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів
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"Державний оператор тилу" (ДОТ) розробив IT-рішення для подання заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, основна мета нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міноборони.
У державному підприємстві розповіли, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей у межах системи постачання.
"Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ", - йдеться в повідомленні.
Як буде побудований процес взаємодії?
- Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки.
- Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему.
- ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів.
- ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.
"Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", - додали в Міноборони.