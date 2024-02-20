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Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня

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біженці,українці
Українські біженці можуть законно залишатися у Польщі до 30 червня 2024 року. Відповідний закон підписав президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Серед іншого, закон передбачає продовження терміну легального перебування українських військових біженців до 30 червня цього року.

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Зазначено, що перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період із 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року.

Крім того, документ вносить зміни, які збільшують до 28 місяців термін, упродовж якого, зокрема, громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може бути надано дозвіл на здійснення лікарської або стоматологічної практики та умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або стоматолога.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А в мене бажання, щоб українські біженці, і не біженці залишили Польшу та їхали куди завгодно далі. Хай польська економіка спробує працювати без українських наймитів. Замість українців бажаю їм в робітники лівійців, суданців, афганців, нігерійських принців та інших ,,працьовитих,, понаєхів.
  • Євген cd8db603
    А після 30 червня поофспілка польських мисливців почне відстрилювати українських жінок і дітей ?!!
  • Gary Grant
    Кордон краще б розблокували,а "біженців" з Тернополя чи Чернівців відправили б назад.
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