На військових складах деяких країн могли залишитись речі, які можна було б відправити Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що на військових складах деяких країн можуть бути речі, які вони могли б відправити Україні для відсічі російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За її словами, усі західні країни мають робити більше для допомоги Україні та шукати нові рішення.

"Якщо у нас є прогалини, то давайте подумаємо, як їх заповнити. У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах", - наголосила прем'єрка.

На все це, зазначила Каллас, потрібен час.

Читайте також: Європейському союзу варто випустити єврооблігації, кошти від яких спрямувати на інвестиції в оборонну промисловість, - Каллас

"Тому нам потрібно ще подумати про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край цій війні", - додала вона.

Вона наголосила, що якщо нещодавнє повідомлення президента Чехії про те, що у світі є 800 000 снарядів, які можна передати Україні, відповідає дійсності, то необхідно розпочати переговори, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.

"Ті країни, у яких вони (снаряди. - ред.) є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні. Це питання і до наших великих союзників. Ми постійно думаємо про те, що ще ми можемо дати, щоб допомогти українцям, і я вірю, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли", - підсумувала Каллас.

Також читайте: Заморожені активи РФ потрібно конфіскувати до президентських виборів у США, - прем’єрка Естонії Каллас