На військових складах деяких країн могли залишитись речі, які можна було б відправити Україні, - прем’єрка Естонії Каллас
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За її словами, усі західні країни мають робити більше для допомоги Україні та шукати нові рішення.
"Якщо у нас є прогалини, то давайте подумаємо, як їх заповнити. У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах", - наголосила прем'єрка.
На все це, зазначила Каллас, потрібен час.
"Тому нам потрібно ще подумати про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край цій війні", - додала вона.
Вона наголосила, що якщо нещодавнє повідомлення президента Чехії про те, що у світі є 800 000 снарядів, які можна передати Україні, відповідає дійсності, то необхідно розпочати переговори, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.
"Ті країни, у яких вони (снаряди. - ред.) є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні. Це питання і до наших великих союзників. Ми постійно думаємо про те, що ще ми можемо дати, щоб допомогти українцям, і я вірю, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли", - підсумувала Каллас.