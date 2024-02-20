Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland

АТ "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з компанією MBDA Deutschland. Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.

Дивіться: Німецька компанія DND розглядає можливість виробництва гранатометів Panzerfaust 3 в Україні. ФОТО

"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", — зазначив Герман Сметанін, Генеральний директор АТ "УОП".

"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн", - сказав Томас Готтшильд, керуючий директор MBDA Deutschland, - Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості".

MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно збільшити оборонне виробництво та забезпечити довгострокову підтримку України, - Столтенберг