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Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland

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укроборонпром
АТ "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з компанією MBDA Deutschland. Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.

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"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", — зазначив Герман Сметанін, Генеральний директор АТ "УОП".

"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн", - сказав Томас Готтшильд, керуючий директор MBDA Deutschland, - Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості".

MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Полтава и Харьков
    Чомусь у нашої влади все в майбутньому часі. Починаючи з 2019.
  • Семенец Шура
    Они вам обещают-обещают, а вам все мало и мало! Неблагодарные!
  • Fox Zeint 4b8d7570
    И всё в будущем, наши Нептуны, Ольхи, Громы, не делаются до сих пор... Но зато: "Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем..."
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