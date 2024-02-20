Щонайменше 200 українців ув’язнені в окупованому Криму через політичні переслідування, - правозахисники

Наразі щонайменше 200 громадян України перебувають за ґратами у сфабрикованих політичних справах в окупованому Росією Криму.

Про це заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час дискусійної панелі "Крим" у Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі щонайменше 200 громадян перебувають за ґратами у сфабрикованих політичних справах. Ці люди не отримують медичної допомоги. Вони у більшості випадків стають жертвами тортур і майже не мають реальних шансів вийти до того, як закінчиться їх термін ув’язнення", - розповіла вона.

Водночас правозахисниця зауважила, що навіть закінчення терміну ув’язнення не гарантує звільнення, як це відбулося з українським активістом Олегом Приходьком.

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За її словами, протягом десяти років окупації Росією півострова Кримська правозахисна група задокументувала, що від репресій постраждали 1400 громадян України.

"Йдеться про політично і релігійно вмотивовані переслідування. В цілому цих жертв набагато більше, бо є діти, люди, у яких забрали власність", - додала Скрипник.

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Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Суд РФ засудив українського політв'язня Приходька до 5 років ув'язнення.

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