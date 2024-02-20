Новини

Українських курсантів у військових вишах навчатимуть спеціалісти зі США, - Міноборони

1 78010
Зустріч заступниці Міністра оборони України Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata
Військові спеціалісти зі США навчатимуть курсантів в українських вишах.

Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Це обговорювалось на зустрічі заступниці Міністра оборони України Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata. 

Зазначається, що ця компанія надає західну військову експертизу, консалтинг та матеріальну допомогу Україні. Цей процес відбувається у координації з Ukrainian Freedom Fund та представниками Генерального штабу Збройних Сил України.

Крім того, в рамках пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США. Метою тестування стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами.

"Українська армія очікує на зміни. Ми маємо вже зараз максимально навчати майбутніх та чинних сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами. При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії. Дуже вдячна нашим американським друзям за готовність взаємодіяти, передавати свій досвід та знання. Переконана, що масштабні навчання в Україні за допомогою спеціалістів США дозволять вирішити багато актуальних проблем в українському війську", - підкреслила заступниця міністра.

Читайте також: Інститут Військово-Морських Сил оголосив набір курсантів

Автор: Остап Грицишин

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Добре. Однак мені здається шо отих фахівців та спеціалістів з США багато чому бойові офіцери та сержанти ЗСУ теж можуть навчити. Ну то таке.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Интересно чему ети *специалисты* США смогут нас научить? Обеспокоенности и терпеливо ждать поддержки? Потому что любой американский офицер или компьютерная программа закипит кода ей зададут вопрос как воевать без артснарядов, без авиации, без дальнобойных ракет, без разрешения бить по вражеской территории и чтобы сохранить литсо кремлевского Фюрера.
  • Мрачный скептик
    До сих пор находится много любителей совкового всего. От колбасы, до военных доктрин.
    Совковые хенералы просрали нападение на неподготовленную Украину имея многократное преимущество во всем, кроме силы воли и мозгов. Совковые доктрины - дерьмо. Это не пустой хэйт, а доказанный практикой факт.
    Так что обучение молодежи у спецов, которые хоть и с переменным успехом сдерживают амбиции 1.5 млрд китайских, около 90 млн московитских и иранских людоедов многого стоит.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини