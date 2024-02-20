Розстріл полонених воїнів ЗСУ поблизу Роботиного: Офіс Генпрокурора розпочав провадження
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За фактом розстрілу українських військовополонених російськими окупантами поблизу Роботиного розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"20 лютого в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного.