У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research

290 деталей північнокорейської ракети, якою Росія вдарила по Україні, виготовлено в США, Європі та Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в звіті експертної групи Conflict Armament Research (CAR).

За словами експертів CAR, 75% з цих деталей були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.

Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, в тому числі Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. Ще 9% виготовили компанії, зареєстровані в Азії. Більшість цих деталей входили до навігаційної системи ракети.

"Це відкриття є останнім свідченням підриву глобальних режимів нерозповсюдження, оскільки воно вказує на здатність Північної Кореї виробляти сучасну зброю - і купувати матеріали для своєї ракетної програми на міжнародному рівні - незважаючи на тривалі санкції Організації Об'єднаних Націй", - зазначається в звіті CAR.

Експерти розповідають, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані. Доказів того, що йшлось про прямі поставки, немає: ймовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій.

Крім того, у звіті підкреслюється, що виявлені західні компоненти були виготовлені між 2021-2023 роками. Це дозволило аналітикам CAR припустити, що північнокорейська ракета, якою РФ ударила по Україні в січні, "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року".

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