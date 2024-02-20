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У росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. Основний напрямок - Ласточкине, - 3 ОШБр

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авдіївка
Інтенсивність боїв поблизу Авдіївки висока, але не настільки жорстка, як була в місті.

Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити.

Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - зазначив він.

За словами Жоріна, в самому місті рашисти мають достатньо сил для подальшого наступу.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Tierre
    А вони, як завжди, ніким не підготовлені.
    Чому Військова адміністрація Донецької області все ще не засуждена за Держзраду ще після того, як вони розікрали виділені сотні мільонів і нічого не побудували ще на рубежі Бахмут-Червона Гора рік тому - питання. Але вони продовжують списувати виділені мільони і нічого не будувати.
  • Gal
    Траншеї і ями, накриті плівкою, замість бетонних споруд. Не на часі ж. А Залужний ще влітку про то говорив...
  • Rostyslav Komarnytsky
    А що, "визначені рубежі" і "заздалегвдь підготовлені позиції" не допомагають хоча б затримати просування, якщо не припинити? І що там з резервами? Де той мільйон штикіа, про які Зєлжнскій тут розповідав?
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