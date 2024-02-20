У росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. Основний напрямок - Ласточкине, - 3 ОШБр

Інтенсивність боїв поблизу Авдіївки висока, але не настільки жорстка, як була в місті.

Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити.



Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - зазначив він.

За словами Жоріна, в самому місті рашисти мають достатньо сил для подальшого наступу.

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