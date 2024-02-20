Повідомлено про підозру спецпризначенцю ГРУ, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу у 2022 році, - СБУ
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про уродженця російського міста Кемерово Євгена Делі. За наявною інформацією, до початку повномасштабного вторгнення РФ він проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).
Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова. Перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він відповідав за придушення руху опору в регіоні і організовував масові репресії проти місцевих жителів.
"Задокументовано, що у серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку. Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством. У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього підтвердження співпраці з воїнами Сил оборони. Не отримавши "зізнань", чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли і викинули ледь притомного поблизу окупованого на той час Херсону", - йдеться в повідомленні.
Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води. Попри жорстокі тортури, рашисти не почули від жінки жодних "зізнань" і після цього викинули її на відкритій місцевості півострова.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені воєнні злочини. Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.