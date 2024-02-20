​​Повідомлено про підозру спецпризначенцю ГРУ, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу у 2022 році, - СБУ

Служба безпеки встановила особу ще одного окупанта, який вчиняв воєнні злочини у період захоплення частини Миколаївщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про уродженця російського міста Кемерово Євгена Делі. За наявною інформацією, до початку повномасштабного вторгнення РФ він проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова. Перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він відповідав за придушення руху опору в регіоні і організовував масові репресії проти місцевих жителів.

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"Задокументовано, що у серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку. Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством. У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього підтвердження співпраці з воїнами Сил оборони. Не отримавши "зізнань", чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли і викинули ледь притомного поблизу окупованого на той час Херсону", - йдеться в повідомленні.



Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води. Попри жорстокі тортури, рашисти не почули від жінки жодних "зізнань" і після цього викинули її на відкритій місцевості півострова.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені воєнні злочини. Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано.



Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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