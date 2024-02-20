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Реальне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості, - Зеленський звернувся до Гельсінської комісії

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Президент звернувся до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України" і заявив, що реальне закінчення війни можливе тільки після повного відновлення справедливості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

Зазначено, що засідання відбулося в історичному місці - аудиторії № 600, де відбувалося слухання щодо притягнення до відповідальності нацистських злочинців.

"Немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська Росія й ті, хто працює на її божевільного диктатора.

Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території.

Неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей. Ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав.

Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Я закликаю всіх, хто має змогу прискорити настання реального миру", - сказав президент.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Alexander Savely
    cеньор "повертун" террiторiй та "вiдновьiтель" справедливостi...
  • Огусто
    Немає такого злочину, як обрати Оманського бідоносця-боневтіка.
  • Амандрапапупа
    А він далеко не дебіл. Він послідовно продовжує почату роботу ще з 2019 року. Дебіли, це ті що вибрали цього цинічного ворога України, которий косить під "клоуна".
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