Чимало російських груп та олігархів вже втратили свої активи на території України, - Малюська

Російські олігархи, депутати та інші групи втратили свої активи на території України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Взагалі концепція конфіскації активів колаборантів і російського бізнесу на території України з’явилася, власне, з тим, щоб показати нашим західним партнерам, що це можливо робити, це робити законно, це правильно, і щоб відкинути аргументи, коли ми просили – конфіскуйте, а вони кажуть: так ви самі в себе не конфісковуєте, чому ми маємо це робити? Відповідно, щоб показати приклад, ми такий механізм створили окремим законом. Він передбачає, що на тих осіб, які співпрацювали з Російською Федерацією, визнавали, підтримували агресію, або самі приймали рішення щодо такої агресії, у випадку, якщо до них будуть застосовані санкції Радбезом нашим, відповідно, ми після цього, зібравши докази, що вони колаборанти, можемо звернутися у Вищий антикорупційний суд з тим, щоб їхні активи відібрати на користь держави", - пояснив він.

За словами голови Мін'юсту, ідея не задумувалася як механізм, який принесе значні кошти державі, а "радше, з одного боку, показати, що ми – на передовій застосування санкцій, а з іншого боку – щоб прибрати у росіян інструменти впливу на українську економіку з міркувань безпеки".

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"Відповідно, ми вже говоримо про те, що десятки справ розглянуті, величезна купа активів передані в управління Фонду держмайна або в дохід держави, як грошові активи, так і окремі підприємства, торгові центри. Тобто масив активів досить великий, інша справа, що фінансовий результат від цих операцій – він досить віддалений, тобто, це не означає, що в результаті цих процесів ми отримаємо завтра готівкою мільярди", - додав Малюська.

Міністр зазначив, що Україна отримала готівкою певні кошти, які були на рахунках окремих підприємств, але не йдеться про "космічно величезні суми", тому що всі ці об’єкти складні й "приносять дохід у середньо- і довгостроковій перспективі, часто вони потребують реструктуризації або налагодження бізнес-процесів".

"Але, знову ж таки, з точки зору безпеки обмеження впливу росіян на економіку країни, з точки зору кращих практик санкційного механізму і з точки зору, потім, майбутніх довгострокових результатів, як-то приватизація вилучених активів, – цей механізм працює, він активний, і вже чимало російських груп, олігархів, депутатів свої активи на території України втратили", - підсумував Малюська.

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