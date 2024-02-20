Засуджених за ДТП і корупцію треба мобілізувати, - міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що потрібно дозволити мобілізацію окремих категорій громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моє переконання, що це робити потрібно, і я вірю в те, що це неминуче. І мені здається, що навколо цієї тематики чимало міфів, і ніхто просто цього питання не опрацьовував. Справа в тім, що у нас у всіх уявлення про це, як про міф про Пригожина, який забирає з в’язниць людей, ув’язнених, які там всі в наколках, авторитети, які там бігають з автоматами і можуть вистрелити в кого завгодно. Насправді ж – ситуація більш консервативна, простіша і ближча до життя. У нас не тільки ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі, не підлягають призову. Наприклад, людина, яка не отримала строк позбавлення волі, або отримала відстрочку, тобто вона гуляє по вулицях", - сказав Малюська.

На думку очільника Мін'юсту, засуджені за такі види злочинів, як порушення ПДР чи корупція, не становлять небезпеки і можуть принести користь в армії.

"Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідно до чинного законодавства колишні засуджені зняті з військового обліку і не підлягають мобілізації, - Мін’юст

Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно. Але-от на фронті чимало з них готові, бажають виправдатись, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх. Більше того, останній аргумент – навіть якщо ми беремо з в’язниці людей. Є купа людей, які нами проаналізовані, які, ми переконані, що вони є безпечними. Але, армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де", - пояснив міністр.

Міністерство юстиції буде пропонувати Верховній Раді внести відповідні зміни до законодавства.

"Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція – це робити треба. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно. Коли нам це вдасться, це буде реалізовано, а я думаю, що це неминуче", - зазначив Малюська.

Також читайте: Мін’юст пропонує дозволити мобілізацію громадян із судимістю