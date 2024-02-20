У МЗС Литви запропонували уряду розірвати торговельні угоди з Росією та Білоруссю: вже підготовлено відповідні проєкти постанов
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У Міністерстві закордонних справ Литви запропонували уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво з Росією та Білоруссю, зокрема через військову агресію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Литовське зовнішньополітичне відомство вже підготувало і оприлюднило відповідні проєкти постанов.
У МЗС переконані, що угоди мають бути денонсовані у зв'язку з військовою агресією Росії та Білорусі проти України і тим, що співпраця з цими країнами зараз повністю призупинена і не є можливою.
У міністерстві не очікують жодних негативних наслідків від одностороннього розірвання Литвою угод.
Як зазначається, угода з Білоруссю була підписана в грудні 1994 року, а з Росією – в листопаді 1993 року. Також були створені двосторонні комісії, які не проводили засідань з 2011 року у випадку з Росією і з 2015 року у випадку з Білоруссю.