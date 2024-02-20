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Україна отримає запевнення у підтримці, поки не приєднається до НАТО, - посол Брінк про безпекову угоду зі США

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Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала безпекову угоду зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Брінк сказала, що ідея майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.

"Тому це буде документ, який надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам оборонну підтримку у цей проміжний період. США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться", - пояснила вона.

Брінк очікує, що найближчим часом про цю угоду будуть більше говорити публічно.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    ааа....ми цими "запевненнями у підтримці" будемо воювати
  • The Sound Of Silence
    Запевнення - це потужно.
    А рішучі декларації будуть? Без них ніяк.
  • Dima Kr
    "США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться"
    Яснопонятно,тобто в теперішній війні підтримувати не будуть,тільки у майбутній.
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