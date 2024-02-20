Ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша ніж у росіян, - Сухаревський

У питанні виробництва й постачання дронів із противником паритет, щодо ефективності застосування всіх видів безпілотних систем - українські сили "на низку пунктів вищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

"У таких питаннях я завжди відштовхуюся від двох основних моментів: ми маємо говорити про ефективне застосування, далі про наявність сил і засобів. Щодо ефективності. Завдяки нашим хлопцям на фронті, завдяки їхньому професіоналізму ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша", - сказав Сухаревський на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи відстає Україна в питанні дронів від ворога.

Говорячи про питання кількості та якості безпілотних систем, заступник головнокомандувача ЗСУ відзначив "максимальне сприяння й розуміння" з боку всіх структур і відомств у цьому напрямі, що, зокрема, включає пошук необхідних фінансів.

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"Робота ведеться просто колосальна. Ми зараз контрактуємо понад мільйон боєприпасів різного типу на суму понад 6 млрд грн.... Щодо виробництва, закупівлі дронів, щодо союзницьких поставок, ці процеси запущені, воно все йде. Якщо говорити про те, наскільки ми відстаємо або випереджаємо в цьому плані противника, я сказав би десь 50 на 50", - пояснив Сухаревський.

Він зазначив, що противник "рухається і має потужну виробничу базу", проте Україна "десь наздоганяє, десь випереджає". Водночас Сухаревський запевнив, що Україна робить і зробить усе для того, щоб випередити ворога "в цьому паритеті".

Заступник головнокомандувача ЗСУ вказав на високу результативність застосування безпілотних систем українськими силами, які "в десятки разів ефективніші, ніж противник".

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