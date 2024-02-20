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Польські фермери послабили обмеження руху на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба

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блокада,польща
Прикордонники повідомляють про послаблення обмеження руху на польсько-українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Крім того, протестувальники висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.  

Учасники акції протесту також готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - повідомляють в ДПСУ.

За словами прикордонників, після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів". 

"Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці - на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Всьо ідьот па плану - ***** . Ну що , хвєрмєри мля .!

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  • Maksim Perepelitca
    В сотий раз тут кажу - там немає фермерів . Ну може невеликий процент і є . А в основному там ультранаціоналістична прокацапська мразота , яка одягла жилетки мітингарів і зображає з себе фермерів . Відпрацьовує гроші ***** . Про це ж кажуть і наші водії яких вони блокують .
    Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
    А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    ты провокатор ? по моему да , все факты говорят что все эти блокировки границы организованы на деньги рф , и за что мы должны благодарить поляков ? а не поляки на коленях должны благодарить Украину за то что рюськие войска как минимум не стоят на границе польши как максимум - засовывают им флаг польши им же в зад , пшеки они и есть пшеки хотят в это тяжелое для нас время вытерти о нас ноги и показать что они паны , а мы холопы
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