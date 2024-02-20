За межами України створять логістичний пункт для координування міжнародної військової допомоги

Уряд ухвалив постанову, яка регулює питання міжнародної військової допомоги. Окрім синхронізації процесів у наданні військової допомоги, обліку, моніторингу та контролю, налагоджується ще логістика постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

"Ця постанова дозволила запуск "Українського логістичного пункту" поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською", – наголосив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

До складу "Українського логістичного пункту" входять представники Міноборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів (за згодою). Це дасть змогу налагодити координацію з прийому та транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

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"До цього діяльність українського персоналу на міжнародному Хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей", – зауважив Гайдер.

"Одна з найголовніших задач Міноборони – це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто, завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті", – пояснив заступник міністра оборони.

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