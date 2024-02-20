Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Одночасно з цим, "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

У вівторок 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяг транзиту української агропродукції через Польщу становить лише 5% від загального експорту, - міністр Кубраков