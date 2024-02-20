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Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков

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зерно,дунай,експорт
Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Одночасно з цим, "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

У вівторок 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяг транзиту української агропродукції через Польщу становить лише 5% від загального експорту, - міністр Кубраков

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Tierre
    Хто обгадився? Російська агентура у Польші? Те, що російський агент Меклер організовує і координує всі блокування - що перевізників, що фермерів - вам ніяк лайном Україну обмазувати не заважає?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Толя які "шахрайскі схеми"? Поляки не витримують ринковою конкуренції яка діє у нормальних країнах й почали діяти як злочинці. У ЄС так взагалі то не було такого ранійше, й дивно чому не вгамують тих Поляків бо блокування доріг, кордонів то порушення Закону а не протест ніякий!
    Коли Поляки перетягнути TIR перевезення у ЄС на себе дешевими цінами їх НІХТО НЕ БЛОКУВАВ. Так що Толік ти або кацапський провокатор , або не зовсім розумна людина.
  • Андрій Саган
    У людини уже здвиг по фазі, я розумію,що нашу владу є за що ненавидіти,але тут просто уже хронічне викривлення реальності де усі гріхи намагаються бути повішені на українську сторону. Людина уже настільки захопилася поливанням тут гівна кожен день,що уже береги попутала, не розуміє коли це доречно,а коли як не приший кобилі хвіст
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