Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє агентство Bloomberg.
"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.
Одночасно з цим, "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.
У вівторок 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.