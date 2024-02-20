Новини

Завдяки Україні Росія сьогодні не атакує Молдову, - прем’єр Речан

1 12319
речан,дорін
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що зараз Росія не може атакувати його країну, і це завдяки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.

Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку Росії.

За його словами, РФ веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератак, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "Шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".

Також читайте: Молдова не має радарів, здатних виявляти "Шахеди", - прем’єр Речан

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    маете шанс розібратись із тим прокацапським анклавом " придністровье"
  • Erica Si
    Завдяки Україні Россія не атакує і Польщу. Бачимо дяку.
  • Роман Марушка ce8c92d5
    Це зрозуміло що кацапи хотять відновити СРСР
    Коли СРСР розвалився то радість від звільнення отримали колишні республіки,але не Росія бо по іншому жити не можуть,і 30 років намагалися різними методами повернути СРСР але зрозуміли що все марно то пішли війною
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини