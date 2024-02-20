Завдяки Україні Росія сьогодні не атакує Молдову, - прем’єр Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що зараз Росія не може атакувати його країну, і це завдяки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.

Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку Росії.

За його словами, РФ веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератак, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "Шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".

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