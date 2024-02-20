Втрата Авдіївки сталася через бездіяльність Конгресу США, - Білий дім
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом кількох місяців Україна могла стримувати російські атаки, поки в неї не почали закінчуватися боєприпаси, особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", - зазначив представник Білого дому.
Він наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов’язане з тим, що ЗСУ, мовляв, є недостатньо мужніми у своїй боротьбі, або мають брак військового управління, тактичної сміливості чи бойових навичок.
"Це сталося через бездіяльність Конгресу. І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", - підкреслив Кірбі.
Представник Білого дому висловив переконання, що росіяни намагалися захопити Авдіївку здебільшого через те, щоб отримати логістичний та оперативно-маневрений "хаб" на Донбасі, зокрема в Донецькій області. За словами координатора Ради нацбезпеки США, росіяни вважають, що це дасть їм поштовх для проведення подальших операцій у Донецькій і Луганській областях України.
Кірбі також назвав "мудрим" рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з РФ. У цьому зв’язку представник Білого дому закликав законодавців у Палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових.