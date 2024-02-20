Двоє людей загинуло внаслідок влучання ворожого дрона-камікадзе в автівку в Куп’янському районі, - Синєгубов

В Куп’янському районі ворожий дрон влучив у автівку, внаслідок цього померло 2 людей.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе.

"В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад", - написав очільник ОВА.

Він зазначив, що всі троє - робітники місцевої ферми. Вони поверталися додому після роботи.

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