Протягом 20 лютого росіяни завдали 1 ракетного та 99 авіаційних ударів, здійснили 82 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 20 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську ракетами Х-22 та "Іскандер-М"