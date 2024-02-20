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Гетманцев пояснив, чому не може назвати відповідальних за неефективну боротьбу з нелегальним тютюновим ринком

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гетманцев
Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що розв’язати проблему із нелегальним ринком тютюну в Україні можна лише притягаючи до персональної відповідальності правоохоронців, які не вживають необхідних заходів для подолання цього питання.

Про це Гетманцев повідомив під час пресконференції щодо детінізації тютюнового ринку у відповідь на питання Цензор.НЕТ стосовно посадових осіб, відповідальних за зростання нелегального ринку тютюну.

"Я, як особа відповідальна, не можу називати прізвищ. Бо, якби я називав ті чи інші прізвища, мав би беззаперечні докази участі та причетності людини до того чи іншого злочину. Бо покриття нелегального ринку тютюну - це є злочином. Але власне людина, яка має логіку та має розум, може встановити причетних через функціонал правоохоронних органів, який не виконується, на жаль, сьогодні", - сказав Гетманцев.

Гетманцев також додав, що попри перевиконання минулорічного бюджету на 13,7%, все одно ми бачимо дослідження, відповідно до яких, на жаль, по року 21,8% тютюну в тіні.

"Це рекордний показник за всю історію нашої незалежності", - зазначив парламентар, додавши, що це понад 20 млрд грн недонадходжень до держбюджету.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Владимир Кравченко 3437460a
    Хіба можливо назвати семе самого
  • Tommy Lee
    Ви, блаЗЄнські виродки, два роки війни легально й масово торгували підробленими цигарками без жодних акцизних марок.

    чума на вас і на 73% ідіотів, що привели вас до влади!
  • ZoV KobZona
    Данило Олександрович Гетманцев; род. 26 апреля 1978, Киев) - украинский политик, юрист и адвокат. Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
    Сивкович- агент ФСБ. У каких зебилов ещё остались вопросы?
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