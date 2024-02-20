Гетманцев пояснив, чому не може назвати відповідальних за неефективну боротьбу з нелегальним тютюновим ринком
Про це Гетманцев повідомив під час пресконференції щодо детінізації тютюнового ринку у відповідь на питання Цензор.НЕТ стосовно посадових осіб, відповідальних за зростання нелегального ринку тютюну.
"Я, як особа відповідальна, не можу називати прізвищ. Бо, якби я називав ті чи інші прізвища, мав би беззаперечні докази участі та причетності людини до того чи іншого злочину. Бо покриття нелегального ринку тютюну - це є злочином. Але власне людина, яка має логіку та має розум, може встановити причетних через функціонал правоохоронних органів, який не виконується, на жаль, сьогодні", - сказав Гетманцев.
Гетманцев також додав, що попри перевиконання минулорічного бюджету на 13,7%, все одно ми бачимо дослідження, відповідно до яких, на жаль, по року 21,8% тютюну в тіні.
"Це рекордний показник за всю історію нашої незалежності", - зазначив парламентар, додавши, що це понад 20 млрд грн недонадходжень до держбюджету.