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Умєров та Сирський обговорили з Остіном фронт і постачання боєприпасів

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сирський,умєров
Міністр оборони Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Сирський поговорили з керівником Пентагону Остіном про фронт і постачання боєприпасів.

Про це у своєму Twitter(X) написав Міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сирський поінформував главу Пентагону Остіна про поточну динаміку на передовій. Було обговорено спільне розуміння ситуації та план дій.

"У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Робота над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій можливостей UDCG (формату "Рамштайн" - ред.)", - написав Умєров.

Також глава Міноборони висловив подяку секретарю Остіну за його керівництво в контактній групі.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Володимир шева
    умєров такий весельчак.. дітки за бугром ( лавеннштейн з усіх боків сипиться ))). Життя вдалося !
  • Тонка червона лінія
    Особливо потрібні ракети до Хімарсів...

    З перехопленого ворожого повідомлення:

  • Алекс Скела
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