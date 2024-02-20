Всеукраїнська Рада Церков закликала до загальнонаціональної молитви і посту 1-3 березня

Всеукраїнська Ради Церков і релігійних організацій закликала християн різних конфесій до загальнонаціональної молитви і посту 1-3 березня 2024 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті організації.

У зверненні зазначається: "Наближається друга річниця від початку повномасштабної російської агресії в Україну. Героїчний спротив Сил Оборони України та всього українського народу дозволив зупинити агресора, зруйнувати план ворога і визволити частину території України від російських окупантів.

Користуючись нагодою, висловлюємо вдячність міжнародним партнерам та церквам і народам світу, які шанують цінність людського життя і допомагають українцям захищати свободу і незалежність України від російської агресії.

Разом з тим, глибоко впевнені, що головним чинником у захисті нашої держави та збереженні життя мільйонів українців є Божа допомога. Святе Письмо говорить до нас: "Народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище!" (Книга Псалмів 62:9).

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Щодня різні українські церкви та релігійні організації підносять молитви до Богу про захист нашої держави та перемогу у війні за незалежність України. Вважаємо, що в ці складні дні дуже важливо всім українцям звертатися до Всевишнего в молитві.

Закликаємо усі конфесії України, представників влади, українців в Україні та по всьому світу долучитися до загальнонаціональної триденної МОЛИТВИ і ПОСТУ 1-3 березня 2024 року, відповідно до своїх релігійних традицій та у зручний день, однодушно підносячи молитви Богу за Україну, за український народ, за наших воїнів, за звільнення з полону військових та цивільних, за велику перемогу!

Віримо, що зло, яке повстало проти України, неминуче буде зламане і покаране, і Божою милістю в нашу країну прийде мир, безпека та добробут!"

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