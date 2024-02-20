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У лікарні помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який дістав ножове поранення під час нападу в Німеччині. ФОТО

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Український баскетболіст Артем Козаченко, який тиждень тому зазнав важкого ножового поранення під час нападу в Німеччині, пішов з життя.

Про це повідомляє офіційна сторінка клубу АРТ "Джайантс" Дюссельдорф, за молодіжну команду якого виступали українці Артем Козаченко та Володимир Єрмаков, інформує Цензор.НЕТ.

Козаченко Артем

18-річний Козаченко після нападу перебував у лікарні у реанімації.

"За останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли для нього зробити", - ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Німеччині унаслідок нападу ввечері 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друг Артем Козаченко потрапив до реанімації. Вони виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

За даними ЗМІ, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка. Спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей дістали серйозні ножові поранення, а нападники з місця злочину втекли.

Головним підозрюваним у вбивстві поліція вважає 15-річного німця турецького походження, якого було заарештовано 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину. За співучасть у вбивстві затримано 3 підлітків: 14-річного німця грецького походження з Херне та двох сирійців віком 14 і 15 років з Гельзенкірхена.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Потрібен український Моссад. Можливо, з іншою назвою, наприклад, "Помста".
  • Андрій Саган
    Ліваки підвели уже майже Європу до коллапсу позапускаючи туди стада аборигенів. Тепер місцеві жителі мають на них горбатитися поки ті з сімями в складі з 10 дітей з жінками,бабусями і дідусями сидять у них на шиї і нічого не роблять і бути терпимими і толерантними з ними. А якщо десь когось підірвуть,ну то буває як говориться,переживуть. Окрім того варто памятати що ліваків зажди фінансував ще совок, і зараз кацапи напевно також цим займаються,мають старі добрі стосунки так сказати. Для них нашестя аборигенів в Європі це вигідно,вони дестабілізують там обстановку. кацапи прекрасно використали війну в Сирії,щоб нагнати в Європу біженців. Можна ще згадати як вони через білорусь ще перед війною намагалися в Польщу продавлювати біженців і стає зрозуміло,що вони розуміють,що роблять і доклали свою руку також до підкукпу різних лівих дегенератів в Європі щоб ті там лобіювали толерантність і терпимість до аборигенів,плюс різними методами намагалися спрямовувати потоки біженців в Європу щоб ті там дистабілізували обстановку.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Через 50 років.Турецько-арабський епос. Сага про героїв-визволителів святих земель Дойчестану від арійських варварів.
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