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Росіяни упродовж дня обстріляли 7 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, РСЗВ, дрони-камікадзе і КАБи

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сумщина
Протягом 20 лютого військові РФ здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема були обстріляні:

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (47 вибухів), мінометів (61 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів). Також відбулася атака FPV-дрона-камікадзе, внаслідок якої контузію отримав мирний житель громади.
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та обстріл з АГС (10 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (39 вибухів). Також здійснено атаки БпЛА "ЛАНЦЕТ" (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 42 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Миколаївська сільська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: з ворожого літака здійснено скидання 3 авіаційних бомб типу "КАБ-500".

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Нагадаємо, 20 лютого о 5 годині ранку росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Унаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок на Сумщині загинула родина: мати і двоє синів та дві їхні родички

Автор: Леся Карпенко

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