Майже половина поляків вважають, що Росія може напасти на Польщу

Майже половина поляків тою чи іншою мірою вважають, що війна Росії проти України може розширитися на їхню країну.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

До 47% опитаних вважають, що напад Росії на Польщу є ймовірним. Це на 16 відсоткових пунктів більше, ніж в аналогічному опитуванні, проведеному в травні 2023 року.

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З них 12% переконані в тому, що такий напад станеться. Понад 35% вважають напад радше ймовірним.

Трохи більше як 38% респондентів не погоджуються з тезою про можливу агресію путінських військ проти Варшави.

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З огляду на те, що кількість тих, хто не визначився, за останнім і минулорічним опитуваннями залишається майже незмінною, очевидно, що поляки, уважно стежачи за воєнною ситуацією, переходять до більш песимістичних настроїв, зазначають соціологи.