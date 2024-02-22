Литва закликала запровадити санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет до РФ
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про постачання Іраном балістичних ракет до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ландсбергіс написав у соцмережі X.
"Іран, який постачає балістичні ракети Росії, - ще одна ознака того, що в Ірані не бояться нашої реакції, не прагнуть дипломатії й не мають наміру зупиняти ескалацію. Це має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення, якщо уроків Другої світової війни ще недостатньо", - наголосив він.
Ландсбергіс закликав до якнайшвидшого постачання ракет Україні, про які просив Київ.
"Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх безпілотників і ракетних компонентів, а також якнайшвидше постачання ракет, про які просить Україна", - додав глава МЗС Литви.