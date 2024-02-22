Литва закликала запровадити санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет до РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ландсбергіс написав у соцмережі X.

"Іран, який постачає балістичні ракети Росії, - ще одна ознака того, що в Ірані не бояться нашої реакції, не прагнуть дипломатії й не мають наміру зупиняти ескалацію. Це має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення, якщо уроків Другої світової війни ще недостатньо", - наголосив він.

Ландсбергіс закликав до якнайшвидшого постачання ракет Україні, про які просив Київ.

"Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх безпілотників і ракетних компонентів, а також якнайшвидше постачання ракет, про які просить Україна", - додав глава МЗС Литви.

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