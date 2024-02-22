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Фіцо виступає за збереження заборони на імпорт агропродукції з України

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роберт,фіцо
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступає за збереження заборони на постачання сільськогосподарських товарів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейська Комісія демонструє відсутність зацікавленості в захисті і словацьких, і європейських фермерів. Вона сліпа і глуха. Ми маємо відповісти на це суверенною зовнішньою політикою Словаччини та забороною на імпорт низки сільгосптоварів з України", - наголосив Фіцо, виступаючи перед фермерами-протестувальниками.

"На ринок ЄС без будь-яких мит і квот можна імпортувати з України сільськогосподарську продукцію - від зерна до м'яса птиці, яєць і меду. Звісно, це завдає шкоди словацьким фермерам", - додав прем'єр.

Масові протести сільгоспвиробників проходять в четвер у столиці країни Братиславі та багатьох інших містах Словаччини.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • govtva
    Кто бы сомневался что бы путинская шестерка как и Орбан хрюкнули против кремлевских интересов.
  • Алекс Скела
  • BAP9IG
    Ваші виробники сільгоп продукції не можуть забезпечити свою країну. Сидять на дотаціях. Все одно прийде час і в ЄС перестануть кормити захребетників. Тоді все стане на свої місця.
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