Фіцо виступає за збереження заборони на імпорт агропродукції з України

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступає за збереження заборони на постачання сільськогосподарських товарів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейська Комісія демонструє відсутність зацікавленості в захисті і словацьких, і європейських фермерів. Вона сліпа і глуха. Ми маємо відповісти на це суверенною зовнішньою політикою Словаччини та забороною на імпорт низки сільгосптоварів з України", - наголосив Фіцо, виступаючи перед фермерами-протестувальниками.

"На ринок ЄС без будь-яких мит і квот можна імпортувати з України сільськогосподарську продукцію - від зерна до м'яса птиці, яєць і меду. Звісно, це завдає шкоди словацьким фермерам", - додав прем'єр.

Масові протести сільгоспвиробників проходять в четвер у столиці країни Братиславі та багатьох інших містах Словаччини.

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